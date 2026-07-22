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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Kundgebungen friedlich verlaufen

Trier (ots)

Am frühen Mittwochabend, dem 22. Juli, zwischen 17 und 19 Uhr, fanden in der Robert-Schuman-Allee in Trier drei Kundgebungen im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines 22-jährigen Studenten in der vergangenen Woche statt. Alle Versammlungsteilnehmenden verhielten sich kooperativ und respektierten die vorab mit Polizei und Versammlungsbehörde besprochenen Auflagen. Die Polizeiinspektion Trier begleitete die Versammlungen mit einem geplanten Einsatz.

An der größten Kundgebung, die auf einer Wiese in der Nähe des Kreisels Kohlenstraße/Robert-Schuman-Allee stattfand, nahmen etwa 120 Menschen teil. Die beiden anderen Versammlungen auf dem gegenüberliegenden Gehweg an der Robert-Schuman-Allee wurden von 3 bis 5 beziehungsweise 6 bis 8 Personen besucht.

Polizeioberrat Matthias Emmerich, der Leiter des Polizeieinsatzes, zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des Nachmittags: "Wir konnten heute allen Teilnehmenden die Durchführung ihrer angemeldeten Versammlungen ohne Zwischenfälle ermöglichen. Unweit des Ortes, an dem einem 22-Jährigen letzte Woche das Leben genommen wurde, haben die Versammlungsteilnehmer friedlich und pietätvoll ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit wahrgenommen."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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