Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sofortmeldung: Polizeieinsatz in der Robert-Schuman-Allee

Trier (ots)

Aktuell kommt es in der Robert-Schuman-Allee zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Person wurde bei einem Gewaltdelikt schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber nach kurzer, koordinierter Fahndung durch Polizeikräfte in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der Bereich um die Robert-Schuman-Allee ist bis auf weiteres weiträumig gesperrt. Es besteht aktuell keine Gefahr für Dritte, dennoch ist es wichtig den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell