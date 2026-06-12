Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Minderjährige über soziale Medien bedroht (0145209/2026)

Greiz (ots)

Greiz/Langenwetzendorf. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Nötigung zum Nachteil zweier Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen lernte ein bislang unbekannter Täter die beiden Geschädigten über die Social-Media-Plattform TikTok kennen.

Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte die Mädchen aufgefordert haben, Nacktaufnahmen beziehungsweise Videos anzufertigen und über einen Messengerdienst zu versenden. Zudem wurden den Geschädigten für den Fall der Nichtbefolgung der Forderungen sexuelle Übergriffe angedroht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist erneut darauf hin, insbesondere bei Kontakten über soziale Netzwerke besondere Vorsicht walten zu lassen und persönliche Daten oder Bildaufnahmen nicht an unbekannte Personen weiterzugeben. (KB)

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