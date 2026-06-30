Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Dreister Diebstahl auf Friedhof: Zeugen gesucht

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Maikammer (ots)

Die Polizeiinspektion Edenkoben sucht Zeugen nach einem dreisten Diebstahl auf dem Friedhof in Maikammer. Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 20.06.2026, und Samstag, dem 27.06.2026, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Grabfigur von einer Ruhestätte. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine kunstvoll gefertigte Schmetterlingsfigur aus Kupfer. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet? Und wer kann Angaben zum Verbleib der kupfernen Schmetterlingsfigur machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

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