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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 27. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 27. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 29. Juni:

Bitburg; B41, Birkenfeld; A60, Prüm; B410 Weinsheim-Brühlborn

Dienstag, 30. Juni:

A1, Schweich; B53, Traben-Trarbach; B41, Rötsweiler-Nockenthal; B52, Hermeskeil

Mittwoch, 1. Juli:

B41, Niederbrombach; Wittlich-Neuerburg; B49, Alf; L348, Fohren-Linden; A602, Ruwer-Maximin

Donnerstag, 2. Juli:

B410, Fleringen; B268, Paschel

Freitag, 3. Juli::

L47, Maring-Noviand, B50, Metterich; B49, St. Aldegund; L141, Sehlem

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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