POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 27. Kalenderwoche

Nittel (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 3:46 Uhr, meldeten mehrere Zeugen einen lauten Knall in der Ortslage Nittel. Eine Zeugin erkannte, dass ein Geldautomat in der Weinstraße gesprengt wurde. Unmittelbar nach dem Knall sei ein weißer Kombi, möglicherweise ein Citroen, von der Örtlichkeit geflohen. Bei dem Geldautomaten handelt es sich um einen freistehendes Gerät. Es wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ...

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