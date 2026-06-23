Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geldautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Nittel (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 3:46 Uhr, meldeten mehrere Zeugen einen lauten Knall in der Ortslage Nittel. Eine Zeugin erkannte, dass ein Geldautomat in der Weinstraße gesprengt wurde.

Unmittelbar nach dem Knall sei ein weißer Kombi, möglicherweise ein Citroen, von der Örtlichkeit geflohen. Bei dem Geldautomaten handelt es sich um einen freistehendes Gerät. Es wurde nach derzeitigem Kenntnisstand keine Personen verletzt und kein Gebäude beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zum genannten Fahrzeug geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 0651/983 43390 bei der Kripo Trier oder unter 06581 985110 bei der Polizei in Saarburg zu melden.

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