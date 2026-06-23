Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Arbeitsunfall bei Mäharbeiten

Zendscheid (ots)

Am 23.06.2026, gegen 09:40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bitburg ein Unfall mit einem Traktor in der Ortslage Zendscheid gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei Mäharbeiten mit einem Traktor zu einem Arbeitsunfall bei welchem der 73-jährige Fahrer des Traktors schwerstverletzt wurde. Dieser wurde zur weiteren Versorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zur Rekonstruktion der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten angeordnet.

Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

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