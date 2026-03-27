Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Personen nach Diebstahl aus Fahrzeug in Untersuchungshaft

Morbach (ots)

Am Mittwoch, den 25. März, gegen 00:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Morbach eine 40-jährige Frau in ihrem geparkten Fahrzeug im Ortskern Morbach.

Während der Verkehrskontrolle war plötzlich ein lauter Knall unweit der Kontrollörtlichkeit zu hören. Es stellte sich schnell heraus, dass der Ursprung des Geräuschs eine aufgebrochene Metallbox auf einem Pritschenwagen sein dürfte. Sämtliches Werkzeug aus der Box lag neben dem Pritschenwagen auf dem Boden. Zwei Männer flüchteten zunächst vor der unmittelbar eintreffenden Polizei.

Die beiden flüchtigen Täter im Alter von 42 Jahren und 32 Jahren konnten kurze Zeit später aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers gegen 03:20 Uhr in Rapperath aufgegriffen werden. (Wir berichteten bereits: https://s.rlp.de/ZqULVi8)

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der zuvor kontrollierten Frau mutmaßlich um die Komplizin der beiden Männer handeln dürfte. Alle drei Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen. Heute um 14 Uhr erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier die Vorführung bei einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier. Dieser erließ Haftbefehle gegen alle drei Tatverdächtigen, sodass anschließend die Überstellung in Justizvollzugsanstalten erfolgte.

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