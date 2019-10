Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und brennendem PKW

Trier (ots)

Am späten Montagnachmittag verunfallten vier PKW am Pacelliufer in Trier. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt, ein Fahrzeug geriet dabei in Brand.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein PKW auf ein an der Ampel in Richtung Trier-Feyen wartendes Fahrzeug auf. Das wartende Fahrzeug stieß in der Folge gegen das davorstehende Fahrzeug und schob dieses wiederum auf das vierte beteiligte Fahrzeug auf. Zwei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein PKW nach dem Unfall in Brand. Durch die Lösch- und Rettungsarbeiten, bei denen auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle landete, musste die Uferstraße zeitweise voll gesperrt werden. Dadurch kam es im gesamten Trierer Stadtgebiet zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell