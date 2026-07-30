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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Grüne ReFood Abfalltonne im Ortskern Morbach entwendet

Morbach (ots)

Im Zeitraum vom 27.07.2026 bis 29.07.2026 wurde eine grüne ReFood-Abfalltonne (u.a. für Alt-Speiseöl bestimmt) in der Straße Unterer Markt im Ortskern Morbach entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon:06533/93740
Email: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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