POL-PDTR: Sachbeschädigung auf dem Sportplatz in Temmels - Zeugen gesucht

Hermeskeil (ots) - Am Dienstag den 28.07.2026 zwischen 15.00 - 16.00 Uhr, wurde ein rotfarbener Ford Fiesta, älteres Model, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz am Aldi oder Kaufland in Hermeskeil, beschädigt. Es entstand Sachschaden auf der Beifahrerseite über dem hinteren Radkasten. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass der Schaden evtl. durch ein Einkaufswagen verursacht worden sein könnte. (Einkaufswagen Baumarkt) Hinweise ...

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