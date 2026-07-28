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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand auf dem Möbel Martin Gelände

Konz (ots)

Am 23.07.2026 gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz-Außengelände im rückwärtigen Bereich der Möbel Martin Filiale Konz, in Höhe "Am Luxemburger Damm" zu einem Brandereignis. Dabei waren Teile einer bepflanzten Hecke, der Wiesenfläche sowie ein Maschendrahtzaun von dem Feuer betroffen. Am Gebäude selbst ist kein Schaden entstanden. Die Umstände der Brandentstehung sind weiterhin Teil der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Entstehung des Brandes und/oder zum möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Konz zu melden (Tel. 06501 / 9268-0).

Rückfragen bitte an:

Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Michels, PK
06501-9268-0
06581 9155-50
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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