Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Böllerwürfen in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Dienstagmorgen, 28. Juli 2026, nach Böllerwürfen in Richtung des Hauses einer Landtagsabgeordneten im Gelsenkirchener Stadtteil Buer die Ermittlungen aufgenommen. Um 4.58 Uhr wählte die Abgeordnete selbst den Notruf, als sie vor dem Haus Knallgeräusche wahrnahm. Polizeibeamte machten sich daraufhin auf den Weg zum Haus der Gelsenkirchenerin. Nach ersten Zeugenangaben sollen drei mutmaßlich junge Personen mit E-Scootern gezielt Böller in Richtung des Fahrzeugs der 32-Jährigen geworfen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Verletzt worden ist durch die Tat niemand, ob es zu Sachbeschädigungen kam, steht noch nicht fest. Der Staatsschutz ermittelt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 8501 oder 0209 365 8240 zu melden.

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