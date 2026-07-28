PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Böllerwürfen in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Dienstagmorgen, 28. Juli 2026, nach Böllerwürfen in Richtung des Hauses einer Landtagsabgeordneten im Gelsenkirchener Stadtteil Buer die Ermittlungen aufgenommen. Um 4.58 Uhr wählte die Abgeordnete selbst den Notruf, als sie vor dem Haus Knallgeräusche wahrnahm. Polizeibeamte machten sich daraufhin auf den Weg zum Haus der Gelsenkirchenerin. Nach ersten Zeugenangaben sollen drei mutmaßlich junge Personen mit E-Scootern gezielt Böller in Richtung des Fahrzeugs der 32-Jährigen geworfen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Verletzt worden ist durch die Tat niemand, ob es zu Sachbeschädigungen kam, steht noch nicht fest. Der Staatsschutz ermittelt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 8501 oder 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 14:02

    POL-GE: Zeugensuche: Deutschland-Flaggen an Balkon in Brand gesteckt

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem zwei Flaggen an einem Wohnhaus in Ückendorf gebrannt haben, sucht die Polizei Zeugen. Polizeibeamte wurden am späten Freitagabend, 24. Juli 2026, gegen 22.35 Uhr zur Leithestraße gerufen, wo zwei Deutschland-Flaggen am rückseitigen Balkon eines Mehrfamilienhauses durch einen Unbekannten angezündet worden waren. Ein Schaden am Gebäude ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:45

    POL-GE: Zeugensuche nach Fahrzeugbrand in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Polizei und Feuerwehr wurde in der Nacht zu Montag, 27. Juli 2026, um 1 Uhr zu einem brennenden Auto alarmiert. Das betroffene Fahrzeug, ein Peugeot, befand sich auf einem Schotterparkplatz an der Fischerstraße in Gelsenkirchen-Horst. Dieses wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Da der Verdacht der Brandstiftung im Raum steht, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 11:33

    POL-GE: "Fat-Bike-Fahrer" verletzt auf der Flucht Polizeibeamtin

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 25.07.2026, gegen 13:30 Uhr, fiel der Besatzung eines Streifenwagens an der Kurt-Schumacher-Str. in Buer ein 25-jähriger Gelsenkirchener mit seinem "Fat-Bike" auf, welches augenscheinlich eigenständig ohne Tretkraft beschleunigte und ohne Kennzeichen geführt wurde. Der Fahrzeugführer hielt auf Hinweis auch zunächst an und stieg ab, um blitzartig wieder auf das Bike zu springen, als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren