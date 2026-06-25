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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, drei Personen verletzt

Saarburg, B51 (ots)

Am Mittwoch, den 24.06.2026 ereignete sich gegen 21 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein PKW befuhr den Zubringer von der B407 zur B51 aus Trassem kommend und wollte im Einmündungsbereich nach links in Richtung Saarburg/Güterstraße abbiegen. Aus dieser Richtung befuhr zu diesem Zeitpunkt ein PKW die B51 in Richtung Mettlach. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Erstgenannte und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Alle drei PKW-Insassen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr ca. eine Stunde lang gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Saarburg ca. 35 Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Saarburg und Beurig, ein Notarzt, die Air Rescue Luxemburg, drei Rettungswagenbesatzungen und ein Notfallsanitäter.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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