PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Abend des 24.06.2026 kam es gegen 19:40 Uhr in der Paulinstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Im Kreuzungsbereich Paulinstraße / Zeughausstraße kollidierten ein Motorrad und ein Pkw. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang erheblich voneinander abweichen, bittet die Polizeiinspektion Trier Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0651 983-44150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
0651 983-44150

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 18:45

    POL-PDTR: Polizeieinsatz nach Streitigkeiten in Idar-Oberstein - Tatverdächtiger festgenommen.

    Idar-Oberstein (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei Idar-Oberstein eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen im Stadtteil Oberstein gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll hierbei eine Person ein Gewehr mitgeführt haben. Durch das schnelle und koordinierte Einschreiten starker Polizeikräfte konnte der Tatverdächtige im Nahbereich des Einsatzortes ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 18:45

    POL-PDTR: Konz: Störung der Totenruhe und Diebstahl

    Konz (ots) - Im Zeitraum vom 22.06.2026 / 20:00 Uhr bis zum 24.06.2026 / 10:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter, zwei Urnengräber auf dem Friedhof St. Nikolaus in Konz. Dabei wurden jeweils die Einfassungen der Gräber aus dem Boden gerissen und entwendet. Personen die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 18:32

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf K69

    Mandern/Weiskirchen (ots) - Am Dienstag, den 23.06.2026 ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K69 zwischen Mandern und Weiskirchen. Dabei kam es in einem Kurvenbereich zu einem Konflikt zwischen zwei Motorradfahrern und einem Pkw aus dem Gegenverkehr. Bei einem Ausweichmanöver sollen die Motorradfahrer ins Bankett ausgewichen und gestürzt sein. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Die verunfallten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren