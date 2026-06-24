Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Abend des 24.06.2026 kam es gegen 19:40 Uhr in der Paulinstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Im Kreuzungsbereich Paulinstraße / Zeughausstraße kollidierten ein Motorrad und ein Pkw. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang erheblich voneinander abweichen, bittet die Polizeiinspektion Trier Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0651 983-44150 zu melden.

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