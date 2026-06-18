Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus KFZ

Birkenfeld Nahe (ots)

Am Donnerstag, dem 18.06.2026, kam es um ca. 01:00Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug in der Straße (Am Gaurech) in 55765 Birkenfeld. Nach bisherigen Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum und entwendeten Sachwerte im unteren zweistelligen Eurobereich.

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe machen konnten, werden gebeten, die Hinweise der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782-9910 mitzuteilen.

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