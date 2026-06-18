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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Trierer Moselufer

Trier (ots)

Am Abend des 17.06.2026 kam es am Moselufer in Trier zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW.

Hierbei befuhr ein Mercedes das St.-Barbara-Ufer von der Römerbrücke kommend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ignorierte der Fahrer die bereits Rot zeigende Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich St.-Barbara-Ufer / Südallee ein, um in die Südallee abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda. Durch den Aufprall überschlug sich der Mercedes und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrzeuginsassen beider PKW wurden durch den Aufprall verletzt und in verschiedene Trierer Krankenhäuser verbracht. Zu schwereren Verletzungen kam es glücklicherweise nicht.

Der Kreuzungsbereich musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang können an die Polizeiinspektion Trier gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-98344150

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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