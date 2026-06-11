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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des Klinikum Idar-Oberstein

Idar-Oberstein/ Göttschied (ots)

Am 11.06.2026 im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr bis 15:30 Uhr kam es im Parkhaus des Klinikums Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen vermutlich ausparkenden PKW wurde ein geparkter Dodge Challenger in der Farbe Schwarz an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Der Unfall ereignete sich im Erdgeschoss des Parkhauses.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-5610

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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