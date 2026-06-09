PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 03. - 08.06.2026 versuchten bislang Unbekannte über eine Tür in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Hagen einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeugen, die Hinweise zum versuchten Wohnungseinbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 03:59

    POL-LIP: Lemgo. Öffentlichkeitsfahndung: 80-Jähriger vermisst.

    Lippe (ots) - Seit Samstagnachmittag (06.06.2026 / 16:00 Uhr) wird ein 80-jähriger Mann aus Lemgo vermisst. Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 80-jährige Vermisste verließ am 06.06.2026 gegen 16:00 Uhr seine Wohnanschrift in Lemgo und wird seitdem vermisst. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 13:33

    POL-LIP: Lage. Von Personengruppe hinter Lokal angegriffen - Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - In der Langen Straße wurden am Freitagabend (05.06.2026) gegen 22.30 Uhr zwei Männer hinter einem Restaurant körperlich angegriffen. Eine Gruppe aus mehreren Personen schlug den 30-Jährigen und 32-Jährigen nach ersten Erkenntnissen unvermittelt mit Fäusten - selbst als sie bereits am Boden lagen. Beide Männer aus Lage erlitten leichte Verletzungen. ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 12:05

    POL-LIP: Schlangen. Zeugen zu Verkehrsunfallflucht an Kreisverkehr gesucht.

    Lippe (ots) - Im Bereich des Kreisverkehrs Paderborner Straße/Schützenstraße kam es am Sonntag (07.06.2026) gegen Mitternacht zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Der 37-Jährige aus Paderborn fuhr mit seinem Pedelec auf der Paderborner Straße Richtung Paderborn. Im Kreisverkehr wollte er die zweite Ausfahrt nehmen, um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren