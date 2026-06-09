POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruchsversuch scheitert.
Lippe (ots)
Im Zeitraum 03. - 08.06.2026 versuchten bislang Unbekannte über eine Tür in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Hagen einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeugen, die Hinweise zum versuchten Wohnungseinbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
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