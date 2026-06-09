POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots) - Im Bereich des Kreisverkehrs Paderborner Straße/Schützenstraße kam es am Sonntag (07.06.2026) gegen Mitternacht zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Der 37-Jährige aus Paderborn fuhr mit seinem Pedelec auf der Paderborner Straße Richtung Paderborn. Im Kreisverkehr wollte er die zweite Ausfahrt nehmen, um die ...

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