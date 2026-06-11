POL-PDTR: Störung der Totenruhe durch Beschädigung einer Grablammpe

Saarburg (ots) - Am Mittwoch, den 10.06.2026 kam es auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhaus Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der beschädigte PKW, ein silberner OPEL Corsa, parkte im Zeitraum zwischen 07 Uhr und 16 Uhr auf der dortigen Parkfläche und wurde durch einen bisher unbekannten PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des Stoßfängers vorne links beschädigt. Der ...

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