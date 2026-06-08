Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 05.06.2026 bis zum 08.06.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 133 erfassten Einsatzlagen (davon 39 Strafanzeigen und 24 Verkehrsunfälle) sowie mehreren Versammlungen liegt ein Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Schlägerei mit ca. 20 beteiligten Personen in der Diskothek "Metropolis"

Trier, 07.Juni 2026 - Am Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr wurde der Polizei eine größere Schlägerei mit bis zu 20 beteiligten Personen in der Diskothek "Metropolis" gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten nach Ankunft an der Örtlichkeit keine aktive Schlägerei mehr feststellen. Die zwei Personengruppen hätten sich kurz vor Eintreffen der Polizei in Richtung Augustinerhof entfernt. Einer der Security-Mitarbeiter erlitt eine blutende Platzwunde an der linken Schläfe, nachdem er das Hausrecht durchgesetzt hatte. Die beiden Personengruppen konnten im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden.

Hilflose Person auf dem Bahnhofsvorplatz mit 5,55 Promille

Trier, 07. Juni 2026 - Am Sonntagabend wurde der Polizei gegen 19:47 Uhr eine augenscheinlich hilflose Person auf dem Bahnhofsvorplatz gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die männliche Person auf dem Boden liegend antreffen. Die Person rief lautstark über den Bahnhofsvorplatz "Hilfe Polizei". Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 5,55 Promille. Der Mann wurde schließlich durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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