Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sexuelle Belästigung am Stadtweiher Baumholder

Baumholder (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, kam es gegen 19:30 Uhr im Bereich des Stadtweihers nahe der neuen Westrichhalle zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen ging die Geschädigte an drei bislang unbekannten Männern, die auf einer Parkbank saßen und Alkohol konsumierten, vorbei als sie verbal belästigt wurde. Einer der Männer äußerte hierbei eine sexuell anzügliche Bemerkung gegenüber der Frau, wodurch diese sich erheblich belästigt fühlte. Als die verständigte Polizeistreife kurze Zeit später an der Örtlichkeit eintraf, hatten sich die drei unbekannten Männer bereits in unbekannte Richtung entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Tatverdächtigen konnten lediglich grob beschrieben werden: - ein Mann: groß und kräftig - ein Mann: sehr dünn/schmächtig - ein Mann: trug eine Cap Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

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