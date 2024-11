POL-PDTR: Behördenübergreifender Verkehrskontrolltag im Stadtgebiet Trier

Birkenfeld - Ellweiler (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 12.11.2024 ca. 17:00 Uhr und Mittwoch, 13.11.2024 ca. 08:00 Uhr kam es in einem Waldstück nahe Ellweiler zu einem Diebstahl von mehreren Rollen Wildzaun. Insgesamt wurden knapp 400 Meter Wildzaun/ Drahtgeflechtzaun entwendet, welche jeweils auf 50-Meter Rollen aufgewickelt waren. Die Rollen waren unmittelbar am Straßenrand, rund um das zu umfriedende ...

mehr