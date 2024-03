Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder, Lückstraße (ots)

Am 20.03.2024 kam es im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht vor einem Anwesen in der Lückstraße in 55774 Baumholder. Ein bisher noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Baumholder bittet unter Telefon 06783-9910 um Hinweise.

