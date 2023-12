POL-PDTR: Wohnungsbrand

Baumholder (ots) - In der Nacht vom 27.12./28.12.23 drangen bisher unbekannte Täter in das Gelände des DLRG am Stadtweiher ein. Dort stahlen sie einen Weihnachtsbaum. Weiterhin wurden Kugeln und eine Lichterkette mutwillig zerstört. Der gestohlene Weihnachtsbaum wurde vermutlich zuerst zur Hütte am "Pumptrack" geschleppt, bis dorthin ließen sich Spuren verfolgen. Danach verliert sich die Spur des Baums. An dieser ...

