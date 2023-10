Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall verursacht großen Stau

Thörnich (ots)

Am 02.10.2023, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf der Thörnicher Brücke ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Ein Traktorfahrer mit seinem Anhänger, welcher mit 400 Kg frischgelesenen Weintrauben beladen war, befuhr die Thörnicher Brücke in Richtung Leiwen. Aus ungeklärter Ursache verlor dieser seine Ladung und verteilte diese auf der gesamten Brücke. Durch folgende Pkw Fahrer wurden die Trauben ausgepresst und es entstand eine spiegelglatte Fahrbahn. Mehrere Fahrzeuge gerieten ins Schleudern. Ein Fahrzeug schleuderte in die Schutzplanke, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Damit weitere Unfälle verhindert werden konnten, musste die Brücke für die Dauer von 2,5 Stunden vollgesperrt werden. Diese Zeit war die Straßenmeisterei und die Feuerwehr damit beschäftig die Fahrbahn zu reinigen, damit diese wieder befahrbar wurde. Da die gesperrte Brücke als Umleitung für die gesperrte B 53 dient, kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Staubildungen in allen Richtungen.

