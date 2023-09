POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der L160, Gemarkung Breitenthal: drei Personen werden bei Frontalzusammenstoß verletzt

Trier (ots) - In der Nacht von Samstag, dem 23.09.2023, auf Sonntag, dem 24.09.2023, wurden in Trier-Heiligkreuz, in den Straßen Am Herrenweiher und der Ludwig-Simon-Straße, zahlreiche Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Bisher konnten in den genannten Straßen insgesamt 19 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. An diesen wurden die Scheibenwischer abgerissen oder die Außenspiegel abgetreten. In diesem Zusammenhang ...

mehr