Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Personengruppe in der Nacht im Kylltalbad

Kordel (ots)

In der Nacht vom 03.06.2023 auf den 04.06.2023 drangen vermutlich mehrere Personen unberechtigt in das Kylltalbad in Kordel ein. Im Freibad warf die Personengruppe eine schwere Sitzbank, sowie eine Absperrstange in das Schwimmbecken. Durch den Aufprall wurden am Boden des Beckens Fließen beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

