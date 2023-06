Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Körperverletzung - Schlägerei Gaststätte "Biergarten Rathaus Café"

Morbach (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 04.06.2023, kam es zwischen 03:10 Uhr und 03:45 Uhr zu einer Schlägerei unter Beteiligung einer größeren Personengruppe in der Bahnhofstraße in Morbach. Austragungsort war der Straßenabschnitt vor der Gaststätte "Biergarten Rathaus Café" - welche im Volksmund als Kneipe "Zur Helga" bekannt ist - und der gegenüberliegenden Shisha Bar "Babylon". Mit Meldungseingang wurde eine Beteiligung von ca. 15 bis 30 Personen mitgeteilt. Während der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch Kräfte der Polizeiinspektionen Morbach, Idar-Oberstein, Hermeskeil, Birkenfeld und eines Diensthundeführers konnte die Eingangsmeldung relativiert und eine Strafanzeige wegen einfacher Körperverletzung ohne weitere Ausschreitungen aufgenommen werden. Insgesamt konnten zwei leicht verletzte Personen festgestellt werden, welche durch RTW-Kräfte vor Ort medizinisch versorgt wurden. Eine Verbringung in ein hiesiges Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt / den Tätern geben können, teilen Sie diese bitte unter nachfolgender Kontaktadresse mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell