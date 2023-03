Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, dem 27.03.2023, kam es in der Layenstraße in Idar-Oberstein, zwischen 07:30 Uhr und 11:30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand abgestellten roten PKW der Marke Peugeot. Beschädigt wurde die Plastikverkleidung der hinteren Beleuchtung auf der Beifahrerseite.

Derzeit liegen keine Hinweise zu Tatverdächtigen vor. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, unter der Tel.: 06781-5610, entgegen genommen.

