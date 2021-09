Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung im Bereich der Wasenstraße, Idar-Oberstein

Trier (ots)

Am 11.09.2021 kam es, gegen 00:30 Uhr, in der Wasenstraße in 55743 Idar-Oberstein, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines jungen Mannes. Demnach wurde dieser durch einen, bisher unbekannten Täter, geschlagen. Als der Geschädigte anschließend auf dem Boden lag, traten mehrere unbekannte Personen auf den Geschädigten ein. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu dieser verdächtigen Personengruppe, im Bereich der oben genannten Örtlichkeit, machen können.

