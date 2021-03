Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt; Unfallverursacher flüchtet

Trier (ots)

Am Montag, 22.03.21, kam es gegen 07:40 Uhr in Trier in der Straße "Am Grüneberg" im Bereich des dortigen Kelterhäuschens zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW, der an ihr vorbeifuhr. Die 23-jährige Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Trier unterwegs war, kam zu Fall und erlitt in Folge des Unfalls neben einem Schock weitere leichte Verletzungen. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Trier bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtigen Unfallverursacher machen können, sich unter 0651/9779-5210 zu melden.

