Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht nach Verfolgungsfahrt in der Innenstadt.

Trier (ots)

Trier. In der Nacht von Mittwoch, den 23.07.2020 auf Donnerstag, den 24.07.2020, kam es gegen 02:00 Uhr im Bereich der Innenstadt Trier zu einer Verfolgungsfahrt. Hierbei versuchte sich ein mit drei männlichen Personen besetzter, schwarzer VW Golf einer Verkehrskontrolle durch einen Funkstreifenwagen der PI Trier zu entziehen. Im Verlaufe der Fahrt, welche von der Weberbach über Kaiserstraße, Hindenburgstraße, Brückenstraße und die Karl-Marx-Straße führte, wurde der PKW mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit geführt. Zudem missachtete der 21-jährige Fahrer aus der VG Konz mehrfach rote Ampeln und nutzte die Gegenfahrbahn in grob verkehrswidriger Art und Weise. Letztlich endete die Fahrt am Johanniterufer, wo der PKW durch einen Funkstreifenwagen gestoppt werden konnte.

Dem Fahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizeiinspektion Trier bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache machen können bzw. durch den Beschuldigten und seine Fahrweise gefährdet wurden, sich telefonisch unter der 0651/9779-3200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell