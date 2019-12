Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem PKW

Morscheid-Riedenburg (ots)

In der Nacht vom 25.12. zum 26.12.2019 ereignete sich in der Wendelinusstraße in Morscheid-Riedenburg eine Sachbeschädigung an einem PKW. Eine bisher unbekannte Person hat die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und gegen einen Außenspiegel getreten. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hat jemand in der erwähnten Nacht eine verdächtige Person oder verdächtige Geräusche im Bereich der Wendelinusstraße wahrgenommen und kann der Polizei Morbach sachdienliche Hinweise geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 0651/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell