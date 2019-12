Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Adventskranz verursacht Wohnungsbrand

Tawern (ots)

Am heutigen Montag, dem 09.12.2019, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Ortslage Tawern in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zur Entzündung eines Adventskranzes, verursacht vermutlich durch eine umgefallene Kerze. Durch aufmerksame Nachbarn wurde das Geräusch eines Rauchmelders aus der Wohnung wahrgenommen, deren Wohnungsinhaber zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend waren.

Die in kürzester Zeit vor Ort befindliche Feuerwehr musste sich Zugang zu der Wohnung verschaffen und konnte den bereits komplett verbrannten Adventskranz ablöschen und aus der Wohnung entfernen.

Zu nennenswertem Sachschaden ist es nicht gekommen, Personen wurden keine verletzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, bei offen brennenden Kerzen im Zusammenhang mit Weihnachtsschmuck besondere Vorsicht walten zu lassen und diese keinesfalls unbeaufsichtigt brennen zu lassen.

