Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Entsorgung von Bauabfällen in Kempfeld

Kempfeld (ots)

In den letzten Tagen kam es in Kempfeld zu einer illegalen Entsorgung von Bauabfällen. Hierbei wurden Bauabfälle und weitere Abfälle auf einem umzäunten Gelände in der Straße "Orenborn" abgeladen und somit nicht ordnungsgemäß entsorgt.

Hinweise bezüglich eines möglichen Verursachers nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

