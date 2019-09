Polizei Duisburg

POL-DU: Walsum: Einladung zum Pressetermin - Grüne Füße zeigen Kindern den sicheren Weg

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg lädt am kommenden Donnerstag (26. September, 7:30 Uhr) zu einem Pressetermin an die Gemeinschaftsgrundschule Theißelmannstraße (Theißelmannstraße 33) ein: Zusammen mit den Ordnungspartnern von "Duisburg. Aber sicher!" und der Schulleitung stellen die Beamten von der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz das neue Projekt "Grüne Füße" vor. Vor Ort werden Kinder und Erwachsene mit grüner Farbe den richtigen und vor allem sicheren Weg von der Elternhaltestelle zur Schule aufzeichnen. "Die Sicherheit der Grundschulkinder liegt uns allen besonders am Herzen. Mit diesem Projekt wollen wir auf mögliche Gefahren für die kleinsten Verkehrsteilnehmer hinweisen", betont Arndt Rother, Leiter der Verkehrsunfallprävention. Wie die grünen Füße auf die Straße kommen, zeigen und erklären Ihnen rechtzeitig zur Rushhour vor dem Schulbeginn PHK Arndt Rother, PHK Peter Radtke, Patrick Hoenninger als Vertreter des Netzwerks "Duisburg. Aber sicher" und Schulleiterin Bärbel Steuwer. (stb)

