Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Kell am See (ots)

Am Donnerstag, 17.10.19, zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr, kam es in Kell am See, Schulstraße, zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus.Bisher unbekannte Täter versuchten eine Haustür aufzuhebeln. Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0

E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.trier



