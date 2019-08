Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mörschied: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 27.08.2019 auf Mittwoch, den 28.08.2019 kam es in der Herrsteiner Straße in Mörschied zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Durch bislang unbekannte Täter wurde mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertür eines geparkten Mazda beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Gebäude der OIE

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de





