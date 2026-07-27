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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Diebstahl eines Mähroboters

Schalkenmehren (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 26.07.2026,22:30 Uhr bis Sonntag, 27.07.2026, 01:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Schalkenmehren einen auf einer Wiesenfläche eingesetzten Mähroboter zu entwenden.

Da der Diebstahl nicht vollendet wurde, flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute. Dennoch entstand am Gerät erheblicher Sachschaden.

Zeuginnen oder Zeugen, die im Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Kopperpesch" oder in der näheren Umgebung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Clemens
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650

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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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