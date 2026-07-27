Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegal entsorgter Abfall

Wittlich (ots)

Am 24.07.2026 gegen 13:45 Uhr wurde illegal entsorgter Abfall in Form von alten Fußmatten und Campingartikeln im Bereich der Landstraße 52 in Wittlich gemeldet.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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