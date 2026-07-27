POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl
Wittlich (ots)
Am 23.07.2026 zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein im Bereich des St-Georg-Wegs in Wittlich abgestelltes Mountainbike.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.
Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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