Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

Am 23.07.2026 zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein im Bereich des St-Georg-Wegs in Wittlich abgestelltes Mountainbike.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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