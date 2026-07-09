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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand des Gestüts Simmenach

Traben-Trarbach (ots)

Am 09.07.2026, gg. 02:59 Uhr, wurde die PI Zell über einen Schwelbrand im Gestüt Simmenach in der Gemarkung Traben-Trarbach in Kenntnis gesetzt.

Betroffen war primär das Wohngebäude, in Teilen aber auch die angrenzenden Ställe.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren sechsstelligen Wert geschätzt. Eine Person zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Aus dem Gestüt konnten alle Pferde gerettet werden.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehren Traben-Trarbach, Kröv, Kinheim, Enkirch, Wolff, Starkenburg, Irmenach, Lötzbeuren, Büchenbeuren, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie 2 Streifen der Polizei Zell und Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0
pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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