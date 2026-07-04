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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand

Hupperath (ots)

Am 03.07.2026 gegen 13:45 Uhr kam es im Bereich der Ortslage von Hupperath im Zuge von Mäharbeiten zu einem Flächenbrand.

Vermutlich ausgelöst durch einen Funkenflug im Zuge des Befahrens mittels Mähdreschers entzündete sich ein bereits abgemähtes Feld.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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