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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rasante Fahrweise auf der B 51 - Verdacht der Nötigung und Beleidigung

Prüm (ots)

Am heutigen Tag, den 03.07.2026 gegen 19:10 Uhr fiel ein Verkehrsteilnehmer auf der B 51 von Nordrhein-Westfalen kommend in Fahrtrichtung Prüm aufgrund seiner rasanten und rücksichtslosen Fahrweise auf. Ein britischer Fahrzeugführer mit einer silbernen A-Klasse fuhr einem anderen Verkehrsteilnehmer zunächst dicht auf, überholte diesen rechts und zeigte ihm in der Folge den Mittelfinger. Im Anschluss beschleunigte er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Der britische Fahrzeugführer konnte wenig später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gesichtete und einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Da es sich bei dem Beschuldigten um eine Person ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen oder möglicherweise weitere Geschädigte, die Angaben zu dem genannten Fahrzeugführer und dessen Fahrweise machen können, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm

Ansprechpartner: PHK Schneider

Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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