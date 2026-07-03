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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit 6 Leichtverletzten

Üxheim (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der L70 zwischen Üxheim-Ahütte und Ahrdorf (NRW) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines schwarzen Pkw VW Passat die L70 aus Ahrdorf kommend in Richtung Üxheim-Ahütte. Zur selben Zeit befuhr ein Mercedes-Benz Sprinter die L70 in Gegenrichtung. Der VW Passat kam in einer langgezogenen Linkskurve nach links auf die Gegenspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Sprinter.

Die vier Insassen im VW Passat (Eltern mit Kindern) als auch die zwei Insassen im MB-Sprinter verletzten sich durch den Verkehrsunfall leicht und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sach-schaden und waren nicht mehr fahrbereit. Ein weiterer Pkw, welcher unmittelbar beim Unfallgeschehen über Trümmerteile fuhr, wurde ebenfalls beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während er Unfallaufnahme und Abschleppvorgängen musste die L70 komplett gesperrt werden.

Neben Beamten der Polizei Daun waren zwei Notärzte, 4 Rettungssanitäter und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Üxheim und Hillesheim im Einsatz. Des Weiteren der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Kelberg.

Rückfragen bitte an:

Ansprechpartner:
Michael Roden, PHK
-Dienstgruppenleiter-
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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