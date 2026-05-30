Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Sehlem (ots)

Im Zeitraum 22.05.2026 bis 26.05.2026 entsorgten bisher unbekannte Täter mehrere Altreifen im Bereich des Parklatzes zwischen Salmtal und Sehlem an der Landstraße 141.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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