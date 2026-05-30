Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unterschlagung von Geldbörse

Meerfeld (ots)

Am 24.05.2026 gegen 22:00 Uhr verlor ein 25-jähriger Geschädigter seine Geldbörse im Bereich der Brunnenstraße in Meerfeld anlässlich einer dortigen Veranstaltung.

Ein bisher unbekannter Täter fand und unterschlug diese.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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