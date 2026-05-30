Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl im Bus

Wittlich (ots)

Am 29.05.2026 zwischen 13:20 Uhr und 13:50 Uhr befand sich ein 62-jähriger Geschädigter aus der VG Ulmen im Bus von Wittlich in Richtung Ulmen.

In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter ihm seine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen und Dokumenten zu entwenden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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