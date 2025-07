POL-PDWIL: Starke Regenfälle in der Eifel

Neumagen-Dhron (ots) - Am heutigen Samstag kam es gg. 12:53 Uhr auf der B 53, zwischen Neumagen und Piesport, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell an. Die B53 ist für den Verkehr komplett gesperrt. Von Presseanfragen bitten wir abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

